Karlıova yine güne karla uyandı

Meteroloji’nin uyardığı kar yağışı Karlıova ilçesinde sabaha karşı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün dün uyarısı yaptığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçede 15 santime kadar ulaştı. Sabah iş yerini açan esnaflar kar temizliği yaparken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde toplanan karı temizledi. Sabah okula giden çocuklar ise bahçede kar topu oynadı.

Aracının üzerini temizleyenlerden Erkan Değirmenci, “Kar geldi, yine çilemiz başladı. Karla mücadele çok zor gerçekten. Sabah kalkıyoruz ve arabalarımızı temizliyoruz” dedi.

İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaparken, kapalı köy yolunun bulunmadığı ve kapanmaması için ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

