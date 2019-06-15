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Karlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından 2 oğlu öldürülen ve 2 yıldır yatağa bağımlı olan 105 yaşındaki Lütfiye Demir'i, Kaymakam Levent Yetkin ziyaret etti.  Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyünde, 1992 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Hasan Demir (35) ile Hüseyin Demir'in (37) anneleri Lütfiye Demir, yaklaşık 2 yıl önce felç geçirerek, yatağa bağımlı oldu.

Karlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaret

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından 2 oğlu öldürülen ve 2 yıldır yatağa bağımlı olan 105 yaşındaki Lütfiye Demir'i, Kaymakam Levent Yetkin ziyaret etti.
Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyünde, 1992 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Hasan Demir (35) ile Hüseyin Demir'in (37) anneleri Lütfiye Demir, yaklaşık 2 yıl önce felç geçirerek, yatağa bağımlı oldu. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin de beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ ve bazı yetkililer ile Demir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Şehit annesinin sağlık durumuyla yakından ilgilenen Kaymakam Yetgin, “Şehitlerimizin anneleri bizim annemizdir. Onlara bakmak ihtiyaçlarını gidermek ve sık sık onları ziyaret etmek bizim öncelikli görevlerimizdendir. 1992 tarihinde şehit düşen Hasan ve Hüseyin şehitlerimizin değerli annesinin yalnız olmadığını ona hissettirmemiz lazım. Devletimiz her daim onların yanındadır. Özellikle şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyız” dedi.

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Karlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaret

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