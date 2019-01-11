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Karlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:38 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle 27 Aralık'tan bu yana okullar tatil.

Karlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatil

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle 27 Aralık'tan bu yana okullar tatil. Eğitime ara verilen ilçedeki öğrenciler, okulu özlediklerini ve derslerden geri kaldıklarını söyledi.
Karlıova ilçesinde iki hafta önce başlayan kar, etkisini artırarak sürdürüyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karlıova'daki 40 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar ise 27 Aralık perşembe günü tatil edildi. O günden beri eğitim verilemiyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler, okula gidemedikleri için karlı zeminde futbol ve kartopu oynayarak zaman geçiriyor. Öğrenciler, okulu özlediklerini ve derslerden geri kaldıklarını söyledi.
Öğrencilerden Serhat Bingöl, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle okula gidemiyoruz. Derslerimizden çok geride kaldık. Sınavlarımız üst üste bindi" dedi.

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Karlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatilKarlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatilKarlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatilKarlıova'da 27 Aralık'tan beri okullar kar nedeniyle tatil

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