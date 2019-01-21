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Karlıova'da aç kalan kedileri kekle besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri, esnaf Hasan Karabulak kekle besledi.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri, esnaf Hasan Karabulak kekle besledi. İş yerinde sattığı kekleri kapı önünde bekleyen kedilere veren Karabulak, sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına esnaf Hasan Karabulak sahip çıktı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Karabulak, sokakta kalan kedilere sattığı keklerden verdi. Sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Karabulak, "Sabah dükkanımı açtığımda kapıda aç kalan kedileri gördüm. Dükkanda sattığım kekleri açarak onlara verdim. Kış günlerinde bu hayvanlar aç ve susuz. Onlara yardım etmek gerekir. Herkesin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum" dedi.

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