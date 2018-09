Karlıova'da at yarışlarına destek talebi

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde ikinci kez at yarışı heyecanı yaşandı. Yarışların devlet tarafından desteklenmesi ve organize edilmesini isteyen yarışseverlerden Sadri Bingöl, "At yarışı ilçemize has olarak her yıl düzenleniyordu. Uzun yıllar yapılmayan yarışlar son iki yıldır yapılmaya başlandı. Bu yarışların resmi olarak devlet tarafından organize edilerek desteklenmesi gerekir. Yarışlara olan ilgili giderek azalıyor, aksi halde önümüzdeki yıllar bu yarışlar artık yapılamayabilir" dedi.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde düzenlenen geleneksel at yarışları, çevre ilçelerden gelen vatandaşların katılımıyla büyük ilgiyle izlendi. Ödülü vatandaşların belirlediği, biri 3 bin, diğeri 6 bin metre olmak üzere iki kategoride 7'şer koşu sonucunda, birinci gelen atların sahiplerine tam altın verildi.

İlçe sakinleri, büyük heyecanla izledikleri yarışların resmi olarak desteklenmesi ve organize edilmesini istediklerini söyledi. Yarışseverlerden Sadri Bingöl, "Karlıova, geçmişten günümüze kadar at yarışlarına hep ev sahipliği yapmıştır. At yarışları Karlıova kültüründe ayrı bir yer almaktadır. İlçe merkezi dahil olmak üzere hemen hemen her köyden insanlar tarafından, özellikle atların bakımı yapılmakta ve çevre illere de bu atlar götürülmektedir. İlçemizde yaşayan insanlar için at yarışlarının ayrı bir yeri ve önemi var. Çünkü insanlar bu spora gönül vermişler. Halk için at yarışları; heyecan demek, birliktelik demek, güzellik demek. İlçemiz halkı da her yıl belirli aylarda rutin olarak at yarışları düzenlemekte. Bu yarışlara da farklı yerlerden, farklı yaşlardan atlar getirilmektedir" dedi.

"Son zamanlarda at yarışlarının o eski önemini yitirdiğini görüyoruz" diyen Bingöl, "Bu artık insanların at yarışlarına olan merakının mı, yoksa spora olan ilgilerinin bitmesinden mi kaynaklanıyor; tam bilemiyoruz ama bu tür sporların mutlak suretle var olması lazım. İlçemizin bir kültürüdür, bunu tamamen yaşamak lazım. Aynı zamanda bunun resmi kanallardan da desteklenmesi lazım. Resmi at yarışlarına baktığımızda 1200 metre, 1500 metre, nihayetinde 2 bin metre, Cumhurbaşkanlığı koşusu yapılmakta. Oysa ki Karlıova'daki yarış pistinde yerine göre aralıksız turlarla 12 kilometreye varan at yarışları düzenlenmekte. Atların koşu mesafesi tamamen katlanmış durumda. Bundan dolayı atların daha güçlü ve daha iyi koştuğunu görmekteyiz. Bu yüzden resmi kanallardan bunun desteklenmesini istiyoruz. Yine o günlerden bir tanesi, kazasız, belasız bir yarış olsun ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.