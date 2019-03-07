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Karlıova'da eğitime kar engeli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Karlıova'da eğitime kar engeli (2)

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI
Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Karlıova'da eğitime kar engeli (2)Karlıova'da eğitime kar engeli (2)Karlıova'da eğitime kar engeli (2)Karlıova'da eğitime kar engeli (2)

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