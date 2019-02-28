Karlıova'da ekipler karla mücadele için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler karla mücadele için seferber oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürdü. Kar yağışının yanı sıra tipinin de etkili olduğu ilçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

Eğitime bugün ara verilen ilçede yaşayanlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti, esnafın büyük bölümü de iş yerlerini açamadı. Hastalar belediye ekiplerinin iş makineleri ile yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

Karayolları, Özel İdare ve belediye ekiplerince ulaşımın sağlanması için hummalı çalışma yürütülüyor. Belediyede oluşturulan kriz masasına gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ekiplerin hızla yönlendirilmesi sağlanıyor.

- "İlçede hayat durma noktasına geldi"

İlçe merkezinde mahsur kalanlar da belediye ekiplerinin yardımıyla evlerine ulaştırıldı.

Belediyede kar küreme ekip şefi Hüseyin Doğan, ilçe merkezinde de tüm mahalle yollarının da ulaşıma kapandığını belirterek yolların ulaşıma açılması için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Doğan, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle adeta seferberlik ilan ettik." dedi.

Vatandaşlardan Metin Bingöl, baharı beklerken çetin kış koşullarıyla karşılaştıklarını ifade ederek "İlçede hayat adeta durma noktasına geldi. Evlerimizden çıkamaz olduk." diye konuştu.

