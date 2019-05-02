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Karlıova'da eriyen kar, sele yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar suyunun erimesiyle meydana gelen sel nedeniyle Çatak köyünde bahçe ve ahırlar su altında kaldı.

Karlıova'da eriyen kar, sele yol açtı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar suyunun erimesiyle meydana gelen sel nedeniyle Çatak köyünde bahçe ve ahırlar su altında kaldı.
İlkbaharın gelmesiyle Karlıova ilçesinde kışın yağan kar erimeye başladı. Çatak köyünde eriyen kar, sele dönüştü. Köydeki bahçe ve ahırlar sel suyu altında kalırken, köy sakinleri ahırdaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti. Suyun daha yükselmesinden tedirgin olan köylüler yetkililerden yardım istedi.
Köy sakinlerinden Mehmet Sezgin, bahçesinin sel suyu altında kaldığını belirterek, "Aşırı yağışlardan dolayı eriyen karla birlikte köyümüzü su bastı. Bahçe ve ahırlarımızın içi su doldu perişan haldeyiz. Evimiz hemen dere yatağının kenarında olduğu için ahırım ve bahçem tamamen suya gömüldü. Özellikle gece su daha da çok oluyor. Bir köylümüzün ahırına da su girdi köylüler sayesinde hayvanlar ahırdan çıkarıldı. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

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