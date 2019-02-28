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Karlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Karlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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Karlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildiKarlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildiKarlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildiKarlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi

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