Karlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi (2)

EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR, BELEDİYE KRİZ MERKEZİ KURDU

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüken, aileler evlerinde mahsur kaldı. Kar ve tipi nedeniyle dışarı çıkamayan ailelere belediye ekipleri yardım ulaştırıyor. İlçe merkezinde mahsur kalanlar ise belediyeye ait araçlarla evlerine ulaştırıldı. Karlıova Belediye Belediyesi de kriz masası oluşturdu.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken, Karlıova- Bingöl ve Karlıova-Erzurum yollarında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karlıova Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, tipi nedeniyle çalışmalarını zorlukla sürdürüyor. Valilik, Karlıova'da okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

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