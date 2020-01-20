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  4. Karlıova’da kar hasreti bitti, ilçe beyaza büründü

Karlıova’da kar hasreti bitti, ilçe beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Geçtiğimiz kış yer yer 2 metreye yaklaşan kar bu kış yeni yeni etkili olmaya başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nünü uyarısın yaptığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabaha karşı etkili olmaya başladı. Yoğun olarak yağan kar nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. İsmini de kardan alan ilçede bu kış ilk defa bu yoğunlukta kar yağmaya başladı. Sabah erken saatlerde iş yerine gelen esnaflar, kar temizliği yaptı. Bu kış ilçede bir kaç defa kısa süreli etkili olan kar yağışının, bugün gün boyu belirli aralıklarla devam etmesinin beklendiği meteoroloji tarafından bildirildi. Geçtiğimiz kış ilçede yer yer 2 metreye ulaşan kar, bir çok zorlukların yaşanmasına neden olmuştu.
Her yıl 2 metreye yaklaşan kar yağdığını ve zor durumda kaldıklarını belirten vatandaşlar,ara ara yağan kar nedeniyle ise kara hasret kaldıklarını ama bu durumun kendileri için olumlu olduğunu söyledi.

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