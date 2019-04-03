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Karlıova'da kardan kapanan yol 19 saat sonra açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kaynarpınar köyü yolu, 19 saatlik temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kaynarpınar köyü yolu, 19 saatlik temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun da bulunduğu köy yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yolun temizlenmesinde 2 ekip ve 2 kar aracı görev aldı. Ekipler, yaptıkları 19 saatlik kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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