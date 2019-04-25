Karlıova'da karla mücadele

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapalı köy yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Hasanova Köyü ve bağlı Konak mezrasının yolunun kar nedeniyle kapalı olması dolayısıyla hayvanlarını kırsala çıkaramayan besiciler, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler yer yer 1 metreyi aşan karı temizleyerek, yolu ulaşıma açtı.

Ekipte yer alan iş makinesi operatör Sinan Bingöl, 25 Nisan olmasına rağmen karla mücadele çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Baharın gelmesiyle besiciler hayvanlarıyla köylerine gitmek istiyor. Biz de onlar için yolu açtık." dedi.

