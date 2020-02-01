Karlıova’da karla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu kış mevsiminde ilk defa bu kadar yoğun şekilde kar yağdı. Yer yer 45 ile 60 santimetre arasında değişen kar nedeniyle, belediye ekipleri aralıksız mesai yaptı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili oluyor. Her yer yıl yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalan ilçe de bu kış mevsiminde ilk defa bu kadar kar yağışı ile karşılaştı. İlçede kar kalınlığı 45 ile 60 santimetre arasında olduğu belirtildi. Karlıova Belediyesi de karla mücadele çalışmalarına hız verdi. İlçe merkezinde çalışma yürüten belediye ekipleri kepçelerle topladığı karları, kamyonların yardımıyla ilçe dışına taşımaya başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Metin Bingöl, “Karlıova’ya uzun zaman sonra çok fazla bir kar yağışı oldu. 60 santimetreye kadar ulaştı neredeyse. Şuan da ilçe merkezindeki karı dışarıya taşıyoruz” dedi.

Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan ise “Karlıova’da etkili olan kar yağışı yerini tipiyi bıraktı akşam saatlerinde. Biz de Karlıova belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

