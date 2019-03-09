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Karlıova'da mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Bahçe köyünde önceki gün mahsur kalan 11 öğretmen, dün akşam saatlerinde köydeki hastayı almak için yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulans ile ilçe merkezine getirildi.  Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde Bayram Şahin (48), kronik böbrek yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu.

Aziz ÖNAL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Bahçe köyünde önceki gün mahsur kalan 11 öğretmen, dün akşam saatlerinde köydeki hastayı almak için yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulans ile ilçe merkezine getirildi.

Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde Bayram Şahin (48), kronik böbrek yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu. Kar ve tipiden dolayı Bahçe köyüne ulaşımda zorluklar yaşanması nedeniyle UMKE ekipleri paletli ambulansla köye hareket etti. Uzun uğraşlar sonucu köye varan ekipler, böbrek hastası Bayram Şahin'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardında paletli ambulansa alındı.

UMKE ekipleri ayrıca, Bahçe köyünden önceki gün ilçe merkezine gitmek için yola çıkan ve araçları kara saplanmasıyla köylerdeki evlerde kalan 11 öğretmeni de paletli ambulansla Karlıova ilçe merkezine ulaştırdı.

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