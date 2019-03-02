Karlıova'da yoğun kar yağışı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova ilçesinde tekrar başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu açılan mahalle yolları kar yağışı sonucu yeniden kapandı.

Kar ve tipi dolayısıyla belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye yetkilileri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz duruma karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

