Karlıova'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Bingöl- Karlıova karayolunun Cilligöl köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Erzurum'a giden Öz Bingöl Turizm'e ait 16 AEP plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüsteki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla elen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, diğer yolcular başka bir araçla yoluna devam etti.

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