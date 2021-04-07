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'Karlos'un yakaladığı, esnafın dövdüğü taciz şüphelisi tutuklandı

07.04.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan şahıs, ormanlık alanda köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, kardeşlerin yanında bulunan ‘Karlos’ isimli köpek tarafından yakalanırken, çevredeki esnaf da zanlıya meydan dayağı attı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Karlos'un yakaladığı, esnafın dövdüğü taciz şüphelisi tutuklandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı’nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi’ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.’yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

TECAVÜZ ŞÜPHELİSİNİ KÖPEK YAKALADI, ESNAF DÖVDÜ

Bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki ‘Karlos’ isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde bir şüphelinin F.D.’ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, ‘Karlos’ isimli köpek şüphelinin peşine düştü. Otosansit Sanayi Sitesi’ne doğru kaçan şüpheli burada ‘Karlos’ tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Ayhan merkezdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAHRAMAN KARDEŞLER KONUŞTU

Yaşanan olayın ardından İHA mikrofonlarına konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, "Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos’u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik. Sese doğru gittiğimizde bir kişinin, kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük. Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı. Köpeğimiz Karlos dakikalarca kovaladı ve sanayide yakaladı. Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi. Çevredeki esnafımız da olayı duyunca darp edip polise teslim etti. Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik müdahale ettik. Yaşanabilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle erkekler yüzünden biz erkekliğimizden utanıyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz
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