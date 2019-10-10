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Karlov suikastı davasında 3 tahliye kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuklu 3 sanığın adli kontrol kapsamında ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verildi.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 10’u tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuklu 3 sanığın adli kontrol kapsamında ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verildi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 10’u tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tanık dinlendi, ardından sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Altıntaş’a suikast talimatını ilettiği ve FETÖ içindeki abisi olduğu belirtilen sanık Şahin Söğüt’e söz hakkı verildi. Savunmasını elindeki yazılı metinle yapan Söğüt, önceki beyanlarını tekrarlayarak hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Söğüt’ün hakkında medyada çıkan haberleri tek tek anlatmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı, "Şahin Söğüt ne anlatıyorsun?" diye sordu. Söğüt’ün, "hakkımda yapılan haberleri anlatıyorum başkanım" cevabını vermesi üzerine mahkeme başkanı, "bunlardan bize ne, iddianamede bunlar var mı? Sen hakkındaki suçlamaları anlat" dedi. Söğüt’ün "suçlamaları anlatıyorum" diyerek elindeki metni okumaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, bu sefer, "elindeki metni kim hazırladı?" şeklinde soru yöneltti. Söğüt ise "Haftada 1 gün bilgisayar kullanma hakkımız var, bilgisayardan hazırladım" ifadesini kullandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "tamam devam et" dedi.
Söğüt’ün savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, "Emniyette gözaltındayken kırdığın telefonun incelendi. Falcon programı ile sahte ABD numarasının oluşturulduğu ve telefonu sıfırlama programının yüklü olduğu tespit edildi. Buna karşı ne diyeceksin?" diye sordu. Söğüt, "Bana rapor sunulmadı. Kabul etmiyorum" demekle yetindi.
Savcının mütalaasının ardından duruşmaya 1 saatlik ara verildi. Aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suikastin gerçekleştiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan, suikastçi Altıntaş’ın eski ev arkadaşı Sercan Başar ile Altıntaş’ın polis okulundan arkadaşı Kağan Bülbül’ün adli kontrol kapsamında ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 29 Kasım’a ertelendi.

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