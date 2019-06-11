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Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikats ile ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 11'i tutuklu 28 sanıklı davaya devam edildi. Davada, suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, örgüt içerisindeki 'abi'si olduğu öne sürülen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklu sanık Ayşe Söğüt, elektronik kelepçe ile ev hapsi getirilerek, tahliye edildi.

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra, yeni delil ve tanık beyanlarına karşı sanıklara söz verdi. Söz alan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, örgüt imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Kötüce, sanıklardan Vehbi Kürsat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu, bu bilgileri de üstlerine ilettiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benimle ilgili her şey araştırılsın. Aklanmak istiyorum" diye konuştu.

'SUİKASTLA ALAKAM YOK, ALTINTAŞ'I TANIMIYORUM'

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki ‘'abi'si olduğu, Altıntaş'ı suikast için azmettirdiği iddia edilen tutuklu sanık Şahin Söğüt de suçlamaları kabul etmedi. Altıntaş'ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını, hayatının hiç bir döneminde bu kişiyle görüşmediğini ileri sürdü. Şahin Söğüt, Altıntaş'a telefonla suikast talimatı verdiği iddiaları için de, "Ben o tarihte işteydim. İş çıkışı eşimi almaya gittim. Bu sırada Altıntaş'ın evinin olduğu bölgeden geçmişim. Bu nedenle aynı baz istasyonundan sinyal vermiş olabiliriz. Baz kayıtlarından böyle bir sonuç çıkarmak doğru değil" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Şahin Söğüt’ün eşi sanık Ayşe Söğüt’ü, elektronik kelepçe takılarak, 'konutu terk etmememe' adli kontrolü ile tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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