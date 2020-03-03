Karlov suikastı davasında flaş Adil Öksüz itirafı!

Duruşmada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti. Karlov suikastına ilişkin Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar ile avukatlarının katıldığı duruşmada, darbe girişiminin ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına devredilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) 2011-2016 yıllarında bilişim uzmanı olan Salim Z. tanık olarak dinlendi. Kendisi de bir başka mahkemede FETÖ'ye ilişkin suçlamalar kapsamında tutuklu yargılanan tanık, MİT'teki örgüt mensuplarından sorumlu olduğunu, bu görevin kendisine Murat Karabulut tarafından verildiğini anlattı. Salim Z, Cengiz Özkan ve soyadını hatırlamadığı Bülent isimli kişinin, örgütte kendisinin üstü olarak görev yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Örgütsel faaliyetten ne anlaşılıyorsa onu yürütüyorduk. (Sanık) Hüseyin Kötüce'yi iş yerinden de örgütsel kapsamda da tanırım. Cemal Karaata'nın yanında çalışanlardan biriydi. O da MİT'le ilgileniyordu. Tam olarak ne yaptığını bilemiyorum ama MİT içerisinde sohbet grubu olduğunu düşünüyorum. Benim kod ismim 'Sedat'tı. Cemal Karaata'nın birkaç kod ismi vardı. Bir tanesi 'Sadık'tı. Kötüce'nin de kod ismi vardır ama şu anda hatırlamıyorum. Cengiz Özkan'ın kod ismi 'Vedat'tı."

Tanık, "MİT mahrem yapılanmasında kendisinin küçük bir grubu olduğunu, altında bazı örgüt 'abi'leri, aynı şekilde Cemal Karaata'nın da altında başka 'abi'ler bulunduğunu" aktardı. Salim Z, "Kötüce'nin cezaevinde bulunduğu sırada beyanlarını geri çekmesinin istendiğini duyduğunu" bildirdi. Örgütsel faaliyetlerinden bahseden tanık, örgütsel haberleşmede "no name" (isimsiz) hatlar kullanıldığını, kendisinde de 2014'e kadar böyle bir hat bulunduğunu belirtti. Karlov cinayetini saklandığı evde duyduğunu aktaran Salim Z, cinayetin ardından "bunu FETÖ'nün yapmadığına ilişkin medyaya yönelik faaliyet yürütülmesi için örgütün grup kurduğunu duyduğunu" ifade etti. Sanıklardan Hüseyin Kötüce tanığa bir dizi soru yöneltti. Tanık, soruları yanıtlarken 2015'in sonlarından itibaren saklanma gereği duyduğunu, "16 Temmuz'dan sonra ise asıl hayattan koptuğunu", kaçması konusunda örgütün talimatı olduğunu beyan etti. Tanık, "Kaçırılıp işkence gördünüz mü?" sorusuna, "Hayır" karşılığını verirken, Karlov cinayetini de televizyondan duyduğu bilgisini verdi.