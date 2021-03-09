Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili davada karar açıklandı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt ve suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırmakla suçlanan eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ve "FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında" görevli olmakla suçlanan Hüseyin Kötüce ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıl hapis cezası aldı.

Karlov suikastı davasında aralarında "FETÖ" lideri Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

DW/BK,BÖ

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