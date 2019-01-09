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Karlov suikastı davasında kritik isim savunma yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

RUS Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUS Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Suikast talimatını sanık Şahin Söğüt üzerinden saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş'a ilettiği ileri sürülen ve savcılık sorgusunda FETÖ'nün 'zümre başkanı' olduğunu kabul eden Salih Yılmaz, mahkemedeki sorgusunda ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerini reddetti.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un, Başkent'te 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı sergide, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesi, sanık savunmalarıyla devam etti. Duruşmada, ilk olarak suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile bazı sanıkları polis okulundayken FETÖ'nün evlerine götürüp toplantılar düzenlediği iddia edilen tutuklu sanık Kaan Bülbül savunma yaptı. Soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul etmeyen sanık Bülbül, "Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım" dedi. HTS kayıtlarında suikastçı Altıntaş ile 6 kez irtibatı bulunduğu hatırlatılan Bülbül, "Okul döneminde aynı sınıftaydık, 6 kez aramam makuldür" yanıtını verdi. Bülbül; Altıntaş ve davanın sanıklarından bazılarıyla okul sonrası da görüştüğü iddialarını da reddetti.
KRİTİK İSİMLER KONUŞMADI
Sanık Kaan Bülbül'den sonra mahkeme heyeti, saldırı öncesi Büyükelçi Andrey Karlov hakkında bilgi topladığı belirtilen MİT eski çalışanı, tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın ile ona 'Karlov'a yönelik bilgi topla' talimatını verdiği ileri sürülen terör örgütü içindeki 'abi'si ve BTK eski çalışanı Hüseyin Kötüce'yi dinlemek istedi. Ancak her iki isim de cezaevi şartlarında iddianameyi inceleyemediklerini, bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını belirterek, sonraki celselerde savunma yapmak için süre istedi. Davanın kritik isimlerinden, Mevlüt Mert Altıntaş'ın okul arkadaşı olan, onu örgüte kazandırdığı, suikast planlamasını birlikte yaptıkları iddia edilen Sercan Başar da avukatının hazır olmaması nedeniyle savunmasını sonra yapacağını söyledi.
SAVCILIKTAKİ İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ
Suikast talimatını sanık Şahin Söğüt üzerinden saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş'a ilettiği ileri sürülen, savcılık sorgusunda FETÖ'nün 'zümre başkanı' olduğunu kabul eden Salih Yılmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Yılmaz, emniyet ve savcılıktaki ifadesini baskı altında verdiğini ileri sürerek, mahkemede kabul etmedi. Yılmaz, "Örgüt üyesi değilim, tüm iddiaları reddediyorum. Ben Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili herhangi bir fiile karışmadım" dedi.
'SUİKASTÇI ALTINTAŞ'I TANIMIYORUM'
İddianamede, suikastçı Altıntaş'ın örgütteki 'vekil abisi' olduğu belirtilen eski polis Ramazan Yücel de suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "FETÖ üyesi değilim. Karlov'un öldürülmesiyle ilgili hiçbir faaliyet içerisinde yer almadım. Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'la aynı okulda okumadım. Ankara'da farklı birimlerde görev yaptık. Kendisini tanımıyorum" diye konuştu. Sanık Yücel, suikastçı Altıntaş'la olaydan önce aynı baz istasyonunda kaydının olmasını da, "Ankara'daki ikametim, Mevlüt ve Sercan'ın oturduğu eve yakındı. İşe gidip gelirken aynı güzergahı kullanıyorduk. Baz ortaklığı nedeni budur. Ne Sercan'ın ne de Mevlüt’ün 'abi'liğini yapmadım" dedi.
Emniyet Müdürlüğündeki mahrem yapılanma içerisinde bulunduğu ve suikast planlaması içinde yer aldığı iddia edilen sanık Ahmet Kılıçarslan da suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Suikastta görev alan kimseyi tanımadığını ileri süren Kılıçarslan, "Ben hiçbir şekilde örgütten aldığım iddia edilen suikastla ilgili talimatları hiç kimseye vermedim" ifadelerini kullandı.
Diğer sanıkların, yarın devam edecek duruşmada savunmalarını yapacağı belirtildi.

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