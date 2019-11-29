Karlov suikastı davasında sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı

Sanık Ramazan Yücel de 25 aydır dosyadan tutuklu olduğunu, gizli tanık Garson'dan ele geçen dijital materyaldeki bilgileri de kabul etmediğini söyledi ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Kılıçarslan da ByLock kullandığı tespitini kabul etmediğini, eğitimci olduğunu, uzun süren tutukluluğun infaza dönüştüğünü savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Kaan Bülbül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol hükümlerinin hafifletilmesini talep ederek, para kazanması için çalışmak zorunda olduğunu, iş bulmak için evden çıkması gerektiğini söyledi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Serkan Özkan da Altıntaş'la kendisini İbrahim Yılmazoğlu'nun tanıştırdığını söyledi.

Yılmazoğlu'nun, Altıntaş'ın maddi sıkıntı yaşadığını ve ev arkadaşı aradığını söylediğini aktaran Özkan, "O dönem emniyetten ihraçlar vardı. Ben de Mevlüt'e bir bağlantısı olup olmadığını sordum. O da hiçbir örgütle bağlantısı olmadığını söyledi. Eve 3 valizle geldi ve yerleşti." diye konuştu.

Özkan, suikastın yaşandığı gün İstanbul'da olduğunu, olayı televizyondan görüp en yakın emniyet birimine gidip ifade verdiğini söyledi.

Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğunu bilmediğini belirten Özkan, "Ben Türk bayrağı taşıyan emniyet mensubuna kapımı açtım, elinde silahla dağda gezen birine değil. Ben insanlara iyilik yapmakla mükellefim. Bu iyilik bana ne getirir ne götürür onunla ilgilenmem." dedi.