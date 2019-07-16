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Karlov suikastı davasında yargılama sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

RUS Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- RUS Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hayreddin Aydınbaş, davanın bir cinayet davası olmasına rağmen, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan yargılanmasına anlam veremediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.
'MEVLÜT'Ü TANIYANLAR CİNAYET GÜNÜ TELAŞ İÇERİSİNE GİRMİŞTİR'
FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 'Yusuf' kod adlı eski Bilgi Teknolojileri ve İlitişim Kurumu çalışanı tutuklu Hüseyin Kötüce, sanıklardan eski MİT personeli Vehbi Kürşat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu ve bu bilgileri üstlerine ilettiği iddialarını reddetti. Kötüce, "İddia makamı kendi iddialarını çürütmektedir. Bu kadar büyük bir suikastın eski ve zayıf bilgiler üzerine kurulması mantıklı değildir. Büyükelçinin korumasız gezdiği gizli bir bilgi değil. Kamuoyuna açık bir bilgidir. Ben FETÖ üyesi olsam böyle ses getiren bir cinayetin işlendiği gün ailemle tatile gitmem, bu kadar rahat davranmam. Mevlüt Mert Altıntaş’ı tanıyanlar cinayet günü bir telaş içerisine girmiştir. Ben ise o gece ailemle tatilde ve sinemadaydım" dedi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığına yönelik tespiti de reddeden Kötüce, tahliyesini istedi.
'TALEP RUS ELÇİLİK YETKİLİLERİNDEN GELDİ'
Karlov'un öldürüldüğü fotoğraf sergisinin organizatörü tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan da serginin 3 organizatöründen biri olduğunu, diğer iki kişinin Rusya vatandaşı olduğunu ve herhangi bir soruşturma geçirmediklerini söyledi. Özkan, serginin açılış tarihinin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a alınmasına ilişkin talebin Rus elçilik yetkililerinden geldiğini, kendisinin açılış tarihinin değiştirilmesine ilişkin talebinin olmadığını kaydetti. Hayatının hiçbir döneminde FETÖ'ye ve herhangi bir dini yapıya bağlı olmadığını belirten Özkan tahliyesini istedi.
'ALTINTAŞ'I TANIMIYORUM'
Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde 'mahrem abisi' olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Şahin Söğüt de cinayete azmettirdiği iddiasını reddederek, "Mevlüt Mert Altıntaş'la çok sayıda baz birlikteliğimin olmasının sebebi evimin şahsın evine çok yakın olmasıdır" dedi. Cinayeti işleyen Altıntaş'ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını, hayatının hiçbir döneminde bu kişiyle görüşmediğini belirtti.
Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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