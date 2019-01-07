Karlov suikastı davasının görülmesine yarın başlanacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu, 28 sanık yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması, Ankara adliyesinde saat 08.30'da başlayacak.

Karlov suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş edilmesine ilişkin 4 şüphelinin yargılandığı davanın görülmesine de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

