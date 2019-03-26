Karlov suikastı sanığı eski MİT görevlisi: Hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili 13'ü tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Suikasttan önce Büyükelçi Karlov hakkındaki bilgileri FETÖ/PDY imamına verdiği iddia edilen, eski MİT görevlisi tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, "Görevim süresince edindiğim hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım. MİT'te bulunduğum süre içinde dışarı hiçbir belge çıkarmadım ve en yüksek performans notu aldım" dedi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, suikast sırasında Rusya masasında görevli bulunan eski MİT personeli sanık Vehbi Kürşad Akalın savunma yaptı. FETÖ ile irtibatı olmadığını ileri süren sanık Akalın, 2007'de Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandığını, 2012'de mezun olduğunu ve 2013 yılında KPSS'de yüksek puan alarak Dışişleri Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak işe girdiğini belirtti. Vehbi Kürşad Akalın, 2014'te MİT'te göreve başladığını, Şubat 2015'te İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığına atandığını, burada da Rusya masası emrine verildiğini anlattı.

'İKİ KEZ BAŞARI BELGESİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİM'

Savcılıkta, Büyükelçi Karlov'un koruma durumuyla ilgili bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye verdiği yönündeki ifadelerini işkence altında zorla imzaladığını ileri süren Akalın, "Görevim süresince edindiğim hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım. MİT'te bulunduğum süre içinde dışarıya hiçbir belge çıkarmadım ve en yüksek performans notu aldım. İki kez başarı belgesiyle ödüllendirildim. Benim kıdemimde olup da iki kez başarı belgesi alan yok. Örgüt üyesi olsam 17- 25'ten sonra atanmazdım. 'İstihbarata Karşı Koyma'dayken, 15 Temmuz'dan sonra açığa alınırdım, alınmadım. Örgüt üyesi olsam, bu süreçlerden geçmem gerekirdi. Bir kişinin ifade vermesiyle bir anda FETÖ'cü oldum ve teşkilattan uzaklaştırıldım" dedi.

'EMNİYETTE İŞKENCE GÖRDÜM'

İhraç edildikten sonra memleketine gittiğini ve 4 ay sonra burada gözaltına alınarak Ankara'ya getirildiğini anlatan Vehbi Kürşad Akalın, "Ben gözaltına alındıktan sonra TEM Ankara Milli Piyango İdaresi'ne ait bölüme götürüldüm. Burada işkence görerek, sorgulandım. Hatta aynı nitelikte kaçırıldıklarını ve sorgulandıklarını öğrendiğim 2 eski MİT görevlisinin sorgu videoları gösterildi. Beni MİT'in Özel Operasyonlar Dairesi ve Personel Prensipler Başkanlığı dairelerinde bulunan işkence odalarına götürmekle tehdit ettiler. Sorgu sırasında 'Hakim de savcı da biziz, bizden habersiz senin hakkında karar veremez' diyorlardı. Daha önce hazırlanıp çıktısı alınmış bir yazıyı el yazısına geçirmemi istediler. İşkence sonucu bu yazıyı el yazısına geçirmek zorunda kaldım. Bu sırada yanımda avukat yoktu. Bilgisayar ortamına daha sonra aktarıldı ve bunu imzalamam sırasında avukat geldi" diye konuştu.

'ÇEÇEN KOMUTANIN FAİLLERİNİN TESPİTİNDE YER ALDIM'

Akalın, savcılık sorgusu sırasında da savcının odasında polis ve MİT görevlilerinin olduğunu belirterek, "Avukatıma verilmeyen ifadem bir gün sonra gazetelerde yer aldı" dedi. Vehbi Kürşad Akalın, gizlilik kararı olan bir soruşturmanın algı yaratmak için basına servis edildiğini de iddia etti. Casusluk yapmakla da suçlandığını belirten Akalın, "İstanbul’da 2015 yılında öldürülen bir Çeçen komutanın faillerinin tespitini yapan ekibin içinde yer aldım. Bu ekipten 2 kişinin yakalanmasını sağladım. Asıl casusluğu benim ve ailemin tüm bilgilerini Ruslara veren savcı yapmıştır. Ben örgüt üyesi değilim, ne casusluk amacıyla ne de başka bir kastla yasa dışı hiç kimseyle bilgi paylaşımım olmadı" dedi.

BANK ASYA HESABI

İddianamede Bank Asya'da hesabının bulunduğunun belirtildiğini anlatan Akalın, "MASAK kayıtlarına göre 5 Ocak 2009'da Bank Asya'da hesap açmışım ve hiçbir işlem yapmamışım. 2009'da üniversite öğrencisiydim, neden hesap açtırdığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişiyle arasındaki para trafiğine ilişkin ise sanık Vehbi Kürşad Akalın, bu kişilerden 2'sine, borç- alacak ilişkisi nedeniyle para gönderdiğini, diğer kişinin ise mutemet olarak maaşını ilettiğini savundu.

Duruşmanın devam ettiği belirtildi.

