Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata Kanada’da ortaya çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili 28 sanık hakkında açılan dava, geçen günlerde sonuçlandı. Davada 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davada yargılanan FETÖ üyesi Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak hakkındaki dosyalar ise ayrıldı.

Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan ortak çalışma grubunun sıkı çalışmaları ile davada dosyası ayrılan 'Sadık/Yavuz' kod adlı Cemal Karaata'nın suikastın planlayıcılarından olduğu tespit edildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı bilgilere göre; Kanada'da yaşayan Karaata'nın, FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın tetikçisi olduğu suikastın en küçük detaylarına kadar planlandığı tespit edildi.

FETÖ MAHREM YAPISININ TEMEL TAŞLARINDAN

Cemal Karaata'nın geçmiş dönemde FETÖ/PDY mahrem yapılanması bünyesinde çok önemli görevler aldığı, özellikle MİT ve TSK gibi kritik kurumlara yönelik faaliyetler yürüterek terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını bizzat yerine getirdiği, itirafçıların ifadeleriyle ortaya çıktı.