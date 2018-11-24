Karlov'un suikast emrini mahrem imam iletmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ hiyerarşisinde "öğretmen" konumunda bulunan ve Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" olduğu belirlenen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ün Karlov suikastındaki rolü belirlendi. Söğüt'ün "ByLock" kullanıcısı olduğu, yakalandığı sırada üzerinde bulunan telefonun içinde hat bulunmaması ve gözaltındayken telefonunu kırarak yok etmeye çalışmasının anlatıldığı iddianamede, terörist Altıntaş'ın da 15 Kasım 2016'dan sonra hatsız telefon kullandığı, bu şekilde wifi bağlantıları ile sosyal medya ve mail hesabı üzerinden şüpheli Şahin Söğüt ile irtibata geçtiği tespit edildi. Altıntaş'a suikast talimatını ileten, eylem ve eylemin arka planıyla ilgili önemli bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Söğüt'ün soruşturma aşamasında susma hakkını kullandığı kaydedilen iddianamede, Söğüt'ün Altıntaş ile ilgili bilgileri örgüt hiyerarşisinde üst kademelerde bulunanlara ilettiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Salih Yılmaz'ın Altıntaş'ın kendisine bağlı hücrede olduğunu ve Altıntaş'tan sorumlu olan "Ahmet" kod adlı öğretmenin de Şahin Söğüt olduğunu beyan ettiği ifade edildi. - Suikasttan 10 gün önce görüşmüşler Söğüt'ün 9 Aralık 2016'da Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine 256 metre mesafede telefonunun sinyal verdiği belirtilen iddianamede, Söğüt'ün Altıntaş'ın ikametinin yakınına giderek saldırıyla ilgili yerine getirmesi gereken talimatları verdiği ve bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayardan hedef şaşırtmak amacıyla aramalar yapmaya başladığı, yine saldırı ile ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konularda aramalar yaptığı tespit edildi. İddianamede, Söğüt'ün teknik yöntemlerle imajı alınan cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, bazı haberleşme programları, örgütle ilgili kimi davaların iddianamelerinin yanı sıra "günlük olağan haberleri takip ederken internetten baktığı" terörist Mevlüt Mert Altıntaş, Büyükelçi Andrey Karlov ve elebaşı Gülen'e ait fotoğrafların tespit edildiği vurgulandı.