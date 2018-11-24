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Karlov'un suikast emrini mahrem imam iletmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp, saldırıyla ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ hiyerarşisinde "öğretmen" konumunda bulunan ve Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" olduğu belirlenen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ün Karlov suikastındaki rolü belirlendi.

Söğüt'ün "ByLock" kullanıcısı olduğu, yakalandığı sırada üzerinde bulunan telefonun içinde hat bulunmaması ve gözaltındayken telefonunu kırarak yok etmeye çalışmasının anlatıldığı iddianamede, terörist Altıntaş'ın da 15 Kasım 2016'dan sonra hatsız telefon kullandığı, bu şekilde wifi bağlantıları ile sosyal medya ve mail hesabı üzerinden şüpheli Şahin Söğüt ile irtibata geçtiği tespit edildi.

Altıntaş'a suikast talimatını ileten, eylem ve eylemin arka planıyla ilgili önemli bilgilere sahip olduğu değerlendirilen Söğüt'ün soruşturma aşamasında susma hakkını kullandığı kaydedilen iddianamede, Söğüt'ün Altıntaş ile ilgili bilgileri örgüt hiyerarşisinde üst kademelerde bulunanlara ilettiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Salih Yılmaz'ın Altıntaş'ın kendisine bağlı hücrede olduğunu ve Altıntaş'tan sorumlu olan "Ahmet" kod adlı öğretmenin de Şahin Söğüt olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

- Suikasttan 10 gün önce görüşmüşler

Söğüt'ün 9 Aralık 2016'da Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine 256 metre mesafede telefonunun sinyal verdiği belirtilen iddianamede, Söğüt'ün Altıntaş'ın ikametinin yakınına giderek saldırıyla ilgili yerine getirmesi gereken talimatları verdiği ve bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayardan hedef şaşırtmak amacıyla aramalar yapmaya başladığı, yine saldırı ile ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konularda aramalar yaptığı tespit edildi.

İddianamede, Söğüt'ün teknik yöntemlerle imajı alınan cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, bazı haberleşme programları, örgütle ilgili kimi davaların iddianamelerinin yanı sıra "günlük olağan haberleri takip ederken internetten baktığı" terörist Mevlüt Mert Altıntaş, Büyükelçi Andrey Karlov ve elebaşı Gülen'e ait fotoğrafların tespit edildiği vurgulandı.

Söğüt'ün iddianamede adı geçen şüphelilerden, FETÖ'nün "MİT mahrem yapılanması"nda yer alan Hüseyin Kötüce ile 2016 ve 2017'de irtibat kurduğu kaydedilen iddianamede, bu görüşmelerden sonra Söğüt'ün Altıntaş ile irtibata geçtiği saptandı.

- Cezaevinde de talimat almış

6 Nisan 2018'de tutuklanan Söğüt'ün cezaevinde de örgüt üyeleriyle haberleştiği iddianameye yansıdı.

Şüpheli Şahin Söğüt'ün tutuklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, savcılıktaki sorgu sırasında susma hakkını kullanması ve bu şekilde örgüte bir mesaj verdiğinin değerlendirildiği iddianamede, bu nedenle Söğüt'e örgütsel bir talimat ulaştırılacağının ihtimali üzerine şüphelinin yaptığı görüşmelerin kayıt altına alındığı ifade edildi.

İddianamede bu konuya ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin bu kapsamda 11 Nisan 2018'de avukatı Sabiha Nur Gümüş ile yaptıkları görüşme esnasında şüphelinin avukatı Sabiha Nur Gümüş'ün saat 12.10 sıralarında görüşmede hazır bulunan memurun arkasını döndüğü esnada yanında getirdiği küçük boy defterini bir anda açarak şüpheli Şahin Söğüt'e eliyle işaret yaparak defter içerisinden bir şeyler gösterdiğinin, görevlinin içeriye girmesi sırasında ise bir anlık panikleyerek üzerini düzeltiyor gibi yaparak not defterini masaya bıraktığının, sonrasında tekrar eline alarak baktığının belirlendiği, Söğüt'ün gösterilen notu okuduktan sonra bir anlık mutlu olması ve kendisinin tek düşüncesinin zaten dışarıdakiler olduğu yönünde beyanda bulunması nedeniyle şüpheliye avukatı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün susması yönünde ve ailesinin geçimi ile alakalı teminat verildiği hususunda örgütsel talimatını ilettiği Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından değerlendirilmiştir."

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Andrey Karlov Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ iddianame mahrem imam Sahin Sogut

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