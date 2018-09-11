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Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen İbrahim Kalın, okullarda karma eğitimin kaldırıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Kalın, ortada bir mahkeme kararı olduğunu, karma eğitimin kalkmadığını ancak eğitimde alternatiflerin çoğaltıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulundu. Karma eğitimin kaldırılacağı iddialarına cevap veren Kalın şunları söyledi;

"ORTADAN KALDIRILMASI DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Karma eğitim aynen olduğu haliyle devam ediyor. Karma eğitimin ortadan kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Ancak Belli okullarda kız, erkek ayrımı ile oluşacak okullarla ilgili bir karar da var ortada.

"ALTERNATİF SAĞLANIYOR"

Hiç kimse veliyi sen çocuğunu karma ya da karma olamayan eğitime göndermek zorundasın diyemez. Sonuçta alternatif sağlanıyor. Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak yönüyle bir düzenleme sağlanıyor. Dolayısıyla karma eğitim ortadan kaldırılıyor söylentilerine kimse kulak asmasın."

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karma eğitim hükümet

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