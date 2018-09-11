Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulundu. Karma eğitimin kaldırılacağı iddialarına cevap veren Kalın şunları söyledi;
"Karma eğitim aynen olduğu haliyle devam ediyor. Karma eğitimin ortadan kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Ancak Belli okullarda kız, erkek ayrımı ile oluşacak okullarla ilgili bir karar da var ortada.
Hiç kimse veliyi sen çocuğunu karma ya da karma olamayan eğitime göndermek zorundasın diyemez. Sonuçta alternatif sağlanıyor. Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak yönüyle bir düzenleme sağlanıyor. Dolayısıyla karma eğitim ortadan kaldırılıyor söylentilerine kimse kulak asmasın."
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