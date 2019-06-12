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Karmod, Çekya'da showroom açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

Karmod, Çekya'da showroom açtı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Çekya'da showroom açtığını duyurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamada, başkent Prag yakınlarında, Prag-Kuzey Almanya kara yolu üzerinde açılan showroom'la Çekya ile birlikte Almanya’ya satış hedefinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, yeni showroom'la yeni nesil konteyner ürünleriyle beraber Karmod Ev'lerin bilinirliğini Avrupa'da artırmak istediklerini belirtti.

Özellikle yeni nesil konteyner ürünleriyle Avrupa’da gerçekleştirdikleri projelerden kullanım sonrası oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarını aktaran Necmettin, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda Avrupa’da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı 20'nin üzerinde proje gerçekleştirdik. Ofis yapıları başta olmak üzere tamamladığımız eğitim binası, showroom binası gibi tamamlanan proje binalarımızı kullanan müşterilerimizden memnuniyetlerini dile getiren oldukça güzel geri dönüşler aldık. Yeni nesil konteyner yapılarımızla beraber Karmod Ev ürünlerimizin, açtığımız showroom'larımızda tanıtımını yaparak Avrupa geneline ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Estetik tasarımlarıyla beraber kullanıldığı bölge iklimine göre özel yapılandırılabilen çelik evlerimizin yakından tanındıkça daha fazla talep göreceği inancındayız."

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