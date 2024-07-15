Karnabahar faydaları nelerdir? Karnabahar neye iyi gelir?

Brokoli ve lahana gibi turpgiller ailesinden olan karnabahar, adıyla çok konuşulsa da Türk Dil Kurumu doğru kullanım olarak karnabahar ifadesinin doğruluğunu desteklemektedir. Karnabahar, genel olarak beyaz bir renktir ama mor, yeşil ve turuncu renkleri de yetişir. Renkleri farklı olsa da hepsinin tadı aynıdır. Yüz gramında bile birçok mineral ve vitamin bulunduran karnabaharın çok lezzetli olmasının yanı sıra çok da şifalı bir sebze olduğuna ve birçok konuda insan sağlığını destekleyici özelliği bulunduğuna inanılır.
Karnabahar bol miktarda K vitamini C vitamini ve folik asit içerir. Ayrıca magnezyum, potasyum, kalsiyum ve mangan isimli mineralleri de içerir. Kalorisi son derece düşük bir besin olduğu için diyet yapan ya da formunu korumak isteyen kişiler tarafından da çok tercih edilir. Kızartması, haşlaması, fırında yapılan versiyonları ile de son derece lezzetli bir sebzedir.
100 gram karnabaharda; 2 gram lif, 27 kalori, günlük K vitamini ihtiyacının % 14’ü, potasyumun % 7’si, fosforun % 4’ü, B6 vitamininin % 12’si, C vitamininin % 58’i folatın % 14’ü bulunur. Hem mineral hem vitamin açısından son derece yararlı olan karnabaharın faydalarından bazıları şunlardır:
Karnabaharın iyi geldiği birçok sağlık sorunu olduğu kabul edilir. Metabolizmayı, bağışıklığı, sinir sistemini, kalbi ve beyni destekleyen mineraller ve vitaminler içerdiği için fayda sağladığı birçok farklı konu vardır. İyi geldiği durumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
Her ne kadar birçok faydası olsa da diğer tüm besinler gibi fazla tüketilmesi ciddi problemlere neden olabilir. Öncelikli olarak aşırı tüketilmesi sonucunda gaz sorunları oluşabilir. Ayrıca iyot içerdiği için ağırlıklı olarak hipotiroid sorunu olan kişiler dikkatli tüketmelidir. Karnabahar zararları çok fazla olan bir yiyecek olmasa da dikkatli tüketilmelidir. En bilinen zararları ise şunlardır:
Olası bu zararları nedeni ile bu tür rahatsızlığı bulunan kişilerin, alerjik reaksiyonları olan, gaz sorunları yaşayan ve çoğunlukla şişkinlik hisseden kişilerin dikkatli olması önerilir.
Farklı formlarda tüketilebilen karnabaharın haşlanarak tüketilmesi daha çok kilo vermek isteyenlerin tercihidir. Haşlanmış karnabahar faydalarından bazıları şu şekildedir:
Karnabahar, fırında, kızartma ya da haşlama olarak tüketilir. En çok da yoğurt ile birlikte servis edilir. Yoğurtlu karnabahar faydaları karnabaharın tek başına sağlayacağı faydalardan daha fazladır. Yoğurt hem karnabaharın lezzetine lezzet katar hem de düşük kalorisi ve içerdiği enerji oranı ile uzun süre tok tutar.
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