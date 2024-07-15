Karnabahar faydaları nelerdir? Karnabahar neye iyi gelir?

Brokoli ve lahana gibi turpgiller ailesinden olan karnabahar, adıyla çok konuşulsa da Türk Dil Kurumu doğru kullanım olarak karnabahar ifadesinin doğruluğunu desteklemektedir. Karnabahar, genel olarak beyaz bir renktir ama mor, yeşil ve turuncu renkleri de yetişir. Renkleri farklı olsa da hepsinin tadı aynıdır. Yüz gramında bile birçok mineral ve vitamin bulunduran karnabaharın çok lezzetli olmasının yanı sıra çok da şifalı bir sebze olduğuna ve birçok konuda insan sağlığını destekleyici özelliği bulunduğuna inanılır.

Karnabahar faydaları nelerdir?

Karnabahar bol miktarda K vitamini C vitamini ve folik asit içerir. Ayrıca magnezyum, potasyum, kalsiyum ve mangan isimli mineralleri de içerir. Kalorisi son derece düşük bir besin olduğu için diyet yapan ya da formunu korumak isteyen kişiler tarafından da çok tercih edilir. Kızartması, haşlaması, fırında yapılan versiyonları ile de son derece lezzetli bir sebzedir.

100 gram karnabaharda; 2 gram lif, 27 kalori, günlük K vitamini ihtiyacının % 14’ü, potasyumun % 7’si, fosforun % 4’ü, B6 vitamininin % 12’si, C vitamininin % 58’i folatın % 14’ü bulunur. Hem mineral hem vitamin açısından son derece yararlı olan karnabaharın faydalarından bazıları şunlardır:

Kronik rahatsızlıkların olasılığını düşürür.

Metabolizmayı destekler.

Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.

Bağırsak sağlığını destekleyicidir.

Kanser hastalığına karşı koruyucu olduğu bilinir.

Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Karaciğerde kolesterol toplanmasını engelleyecek olan kolin açısından son derece zengindir.

Sinir sistemini düzenler.

Beynin gelişmesine yardımcı olur.

Vücuttaki enflamasyon oranını azaltır.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Karnabahar neye iyi gelir?

Karnabaharın iyi geldiği birçok sağlık sorunu olduğu kabul edilir. Metabolizmayı, bağışıklığı, sinir sistemini, kalbi ve beyni destekleyen mineraller ve vitaminler içerdiği için fayda sağladığı birçok farklı konu vardır. İyi geldiği durumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Kabızlık

Kolesterol problemleri

Sinir sistemi

Kilo verme

Kanser hücrelerine karşı koruma

Bağırsak sorunları

Kronik rahatsızlıklar

Kalp sorunları

Karaciğer problemleri

Karnabahar en sağlıklı nasıl yenir?

Her ne kadar birçok faydası olsa da diğer tüm besinler gibi fazla tüketilmesi ciddi problemlere neden olabilir. Öncelikli olarak aşırı tüketilmesi sonucunda gaz sorunları oluşabilir. Ayrıca iyot içerdiği için ağırlıklı olarak hipotiroid sorunu olan kişiler dikkatli tüketmelidir. Karnabahar zararları çok fazla olan bir yiyecek olmasa da dikkatli tüketilmelidir. En bilinen zararları ise şunlardır:

Gaz problemlerine yol açar.

Şişkinlik yapabilir.

Troid hormonu eksikliğine sebebiyet verebilir.

Böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Gut hastalığına neden olabilir.

Olası bu zararları nedeni ile bu tür rahatsızlığı bulunan kişilerin, alerjik reaksiyonları olan, gaz sorunları yaşayan ve çoğunlukla şişkinlik hisseden kişilerin dikkatli olması önerilir.

Farklı formlarda tüketilebilen karnabaharın haşlanarak tüketilmesi daha çok kilo vermek isteyenlerin tercihidir. Haşlanmış karnabahar faydalarından bazıları şu şekildedir:

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Zengin lif içeriyor olması sayesinde kalbe de yararlıdır.

Bedenin gün içinde ihtiyaç duyacağı C vitamini oranına sahiptir.

Soğuk algınlığına karşı bedeni koruyucu özelliği bulunur.

Uzun süre tok tutma özelliği bulunur. Bu özelliği ile sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyenlerin tercihidir.

Karnabahar, fırında, kızartma ya da haşlama olarak tüketilir. En çok da yoğurt ile birlikte servis edilir. Yoğurtlu karnabahar faydaları karnabaharın tek başına sağlayacağı faydalardan daha fazladır. Yoğurt hem karnabaharın lezzetine lezzet katar hem de düşük kalorisi ve içerdiği enerji oranı ile uzun süre tok tutar.

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