Karnavalda milyarlarca Euro dönüyor

Sadece Köln’deki karnaval geçidini en az bir milyon kişinin seyretmesi bekleniyor. Karnaval artık önemli ticari branşlardan sayılıyor.Kasım ayından bu yana salonlardaki balolar şeklinde geçen geleneksel karnaval eğlencelerinin "sokak” faslı perşembe günü saat 11:11'de başladı. 11 Kasım'da açılan karnaval sezonunun son dört günü oldukça hızlı geçeceğe benziyor.

Hemen her konuda olduğu gibi karnavalın ne zaman başlayıp hangi tarihte biteceğine de sonunda mahkeme karar verdi. Bir garson sokak faslının ikinci ve üçüncü gününe rastlayan Cuma ve Cumartesi günlerinde de çalıştığının bonservisine işlenmesini istemiş, ancak patronu bu isteği yerine getirmemişti. Garsona hak veren mahkeme Köln’de Perşembe günü başlayıp, bir sonraki haftanın Çarşamba gününe kadar devam eden karnavalın tam 132 saat 49 dakika sürdüğünü hükme bağladı.

Karnaval sezonunun cirosu çoktan bir milyar euroyu geçti. Düsseldorf Karnaval Komitesi Pazartesi günkü geçit resmine 8 bin 700 dernek üyesiyle 124 araba ve 24 de orkestranın katılacağını açıkladı. Bu yıl da yüz binlerce karnaval meraklısının geçidi seyretmek için sokakları doldurması bekleniyor. Mainz ve Düsseldorf, 5'inci sezon olarak da adlandırılan karnavalın "kalelerinden” sayılmasına rağmen yüz yıllar öncesine dayanan bu geleneğin en yoğun kutlandığı yerin Köln olduğunu da bilmeyen kalmadı.