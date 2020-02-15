Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak.

Venedik Karnavalı, dünyanın en çok tanınan, en eski karnavallarından biri. Gösterişli maske ve kostümlerin giyildiği partilerle başlayan karnaval, Venedik'teki Büyük Kanal'daki kayık geçidiyle devam etti. Binlerce Venedikli ve turist, karnavalın maskotu olan ”Pantegana” adlı dev sıçan maketinin kente girişini izledi.

Karnaval zamanı katılımcıların kimliklerini gizleme ve sınıf ayrımını ortadan kaldırma amacıyla başlattığı maske takma geleneği, yüzlerce yıl öncesine dayanıyor.

Venedik Karnavalı'nın bu yılki teması, aşk. Kentte sonbaharda yaşanan sel felaketi ve Çin'den yayılan corona virüsü salgını korkusu, karnavalın havasını değiştirdi.

Ünlü Rio Karnavalı'nın yapıldığı Brezilya'dan gelen bir turist, iki karnavalın birbirinden farklı ama aynı ölçüde eğlenceli olduğunu söylüyor.