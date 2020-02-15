HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

15.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak

Karnavallar Kış Aylarını Renklendiriyor

Birçok ülkede kasvetli kış aylarını renklendirmek için festivaller, kostümlü eğlenceler ve maskeli balolar düzenlenir. Karnavallar sezonu, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi 40 gün sürecek perhiz döneminin başlayacağı 25 Şubat'ta düzenlenen Mardi Gras ile doruk noktasına ulaşacak.

Venedik Karnavalı, dünyanın en çok tanınan, en eski karnavallarından biri. Gösterişli maske ve kostümlerin giyildiği partilerle başlayan karnaval, Venedik'teki Büyük Kanal'daki kayık geçidiyle devam etti. Binlerce Venedikli ve turist, karnavalın maskotu olan ”Pantegana” adlı dev sıçan maketinin kente girişini izledi.

Karnaval zamanı katılımcıların kimliklerini gizleme ve sınıf ayrımını ortadan kaldırma amacıyla başlattığı maske takma geleneği, yüzlerce yıl öncesine dayanıyor.

Venedik Karnavalı'nın bu yılki teması, aşk. Kentte sonbaharda yaşanan sel felaketi ve Çin'den yayılan corona virüsü salgını korkusu, karnavalın havasını değiştirdi.

Ünlü Rio Karnavalı'nın yapıldığı Brezilya'dan gelen bir turist, iki karnavalın birbirinden farklı ama aynı ölçüde eğlenceli olduğunu söylüyor.

Rio, bir aydan uzun süre devam etmesi için karnaval sezonunu uzattı.

Bu yılın Fener Festivali'ni televizyon yayınıyla izleyicilere aktaran Çin medyası ise hem corona virüsüyle mücadele eden doktor ve hemşireleri öne çıkardı hem de evlerinde karantina altında olanlara eğlendirmeye çalıştı.

İsveç'in kuzeyindeki Jokkmokk kasabasındaysa her kış ren geyikli kızak yarışları düzenleniyor. Kasaba sakinleri, kışın soğuk ve karanlık günlerine böylelikle eğlence katmış oluyor.

Ren geyiği yarışı, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya'da yaşayan yerlilerin bir geleneği.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan binaGören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina
Korku dolu anlar! Alev alev yandıKorku dolu anlar! Alev alev yandı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

O Ses'te bir ilk! Acun'dan 'Kürtçe' izni

O Ses'te bir ilk! Acun'dan 'Kürtçe' izni

Ve Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

Ve Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

Mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı

Mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç! Aracında bu halde bulundu

Nevşehir'in Çekme Köyü'nde herkes göç etti o tek başına kaldı

Herkes göç etti sadece o kaldı

Korkunç olay! Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında ceset bulundu

Korkunç olay! Baraj kapaklarında bulundu

Marmaris'te deniz kahverengi oldu, kaya parçaları yollara düştü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Akın ettiler! Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu

Akın ettiler! Üç kilometrelik araç kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.