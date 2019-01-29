HABER

Karne alan sünnet olmaya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmeye koştu.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmeye koştu. İzmir’de sünnet işlemini en fazla gerçekleştiren hastane olan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, normal şartlarda haftada bir ya da iki çocuğu sünnet ettirirken, bu sayı yarıyıl tatilinde günde 18 ila 22 çocuğa çıktı.
İzmir’de karnesini alan erkek çocuklar, büyük bir yoğunlukla sünnet olmaya başladı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sedat Çiçek, normal şartlarda haftada bir ya da iki çocuğu sünnet ettiklerini, bu sayının yarıyıl tatiliyle birlikte günde 18 ila 22 çocuğa çıktığını belirtti.
İkiz çocukları Yunus Emre Demirci (7) ve Ömer Egemen Demirci’yi (7) sünnet ettiren Aylin Demirci, “Yaşlarının uygun olduğunu düşündük. Yazın da sünnet düğünü yapacağımız için yarıyıl tatilinde sünnet işlemini yapıp yazın rahat etmek istedik. Çevremde de yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarını sünnet ettirecek arkadaşlarım var. Çok şükür iki oğlum da gayet iyi” dedi.

“Ciddi artış var”
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sedat Çiçek de, “Normalde hafta bir ya da iki sünnet yapıyorduk. Bunların çoğu da ‘tıbbi sünnet’ dediğimiz durumlarda oluyordu ancak yarıyıl tatili nedeniyle günde ortalama 18 ila 22 arasında sünnet işlemi olmaya başladı. Bu çok ciddi bir artış. İzmir’de mevcut devlet hastaneleri içerisinde en çok sünnet işlemi yapılan klinik bizim kliniğimiz Yazın bir takım planları olan aileler çocuklarını sünnet ettirmek için yarıyıl tatilini fırsat biliyor” diye konuştu.

2-6 yaş arasında önerilmiyor
Sünnetin 2-6 yaş arası yapılmasının önerilmediğini vurgulayan Op. Dr. Çiçek, “0-2 yaş veya 6 yaşından sonra sünnet işlemi yapılması psikolojik açıdan önerilen yaş aralıklarıdır. Çocuklar, sünnetin ardından 2-3 gün içerisinde normal hayatlarına devam edecek. Ancak 10 gün dolana kadar okula gitmelerini önermiyoruz” ifadelerini kullandı.
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Duğral sünnet olan ikizlerle sohbet ederken, Yunus Emre ve Ömer Egemen sünnet olmalarının ardından bol bol lokum yedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Mahkumlar, "Eğitime ve gönüllere renk katıyor" projesiyle okulları boyuyorMahkumlar, "Eğitime ve gönüllere renk katıyor" projesiyle okulları boyuyor
El emeği ahşap oyuncaklar başarıya götürdüEl emeği ahşap oyuncaklar başarıya götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.