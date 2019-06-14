Karne alırken konuşamayınca gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş’ta karne dağıtım töreninde konuşma yapmak isterken sözlerini unutan küçük kız göz yaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan teselli etti.

Dulkadiroğlu İlçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen programla öğrencilere yıl sonu karneleri dağıtıldı. Karnelerini alan öğrencilere trafik polisleri tarafından ‘sürücü seyahat karnesi’ dağıtılarak trafikte doldurmaları ve emniyete bildirmelerini istendi.

Karnenin nottan ibaret olmadığını ve öğrencileri teşvik ettiğini söyleyen Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, “Bir eğitim öğretim yılının sonundayız arkadaşlarımızla birlikte. Onların çaba ve gayretlerini görüyoruz yılsonunda. Karne, çocuklarımızın emeklerinin bir göstergesidir. Onlar için küçük bir teşvik unsurudur. Karne sadece bir nottan ibaret değildir. Öğrencilerin çalışmalarının karşılığında bir belgeyle onların onurlandırılması, motive edilmesi çok önemli” diye konuştu.

Karne alan öğrencilerin velilerine seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise öğrencinin kardeşi dahil kimseyle notları üzerinden kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Bugün Kahramanmaraş’ta 288 bin öğrencimize 14 bin 500 öğretmenimizle karnelerimizi vermiş olduk. Başarılı bir yılı tamamlamış olduk ve öğrencilerimizden ayrılıyoruz. Velilerimize istirhamım olacak, bu karne aslında hepimizin. Hem öğrenciler, hem veliler ve hem de biz karnemizi aldık. Dolayısıyla karnedeki başarılı olarak addedilen notlar hepimizin, eksik ve kırık notlar varsa da bizim sonucumuzdur. Bundan dolayı velilerimizin kardeşleri dahil kimseyle kesinlikle kıyaslamamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan karne dağıtım programında protokole konuşma yapmak için sınıfın ortasına gelen birinci sınıf öğrencisi Elif Reyyan Evcek, konuşmasını sözlerini unutunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sırasına geçip oturan ve hüngür hüngür ağlayan minik öğrenciyi Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan teselli etti. Minik öğrencinin yeniden konuşma yapmasını isteyen Kaymakam Okatan, daha sonra karne ve hediyesini takdim etti.

Konuşmasını yanlışsız okumak için annesine söz verdiğini söyleyen küçük Elif, "Ben birden heyecanlandım o yüzden ağladım. Anneme söz vermiştim yapacağıma ve sonra okudum" diye konuştu.