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Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

AKSARAY'da elektrikli bisikletiyle karne almaya giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır'a (15) otomobil çarptı.

Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da elektrikli bisikletiyle karne almaya giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır'a (15) otomobil çarptı. Yaralanan Çakır hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı ile Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray Bilim Teknik Kolejine karne almaya elektrikli bisikletiyle giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır, Aydın Atasoy (36) yönetimindeki 06 VZY 01 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, yaralandı. Otomobil sürücüsü Atasoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı Hasan Hüseyin Çakır'ın ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptıKarne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptıKarne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptıKarne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı

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