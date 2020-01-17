HABER
  4. Karne günü kan aktı! Mardin'de kız öğrencilerin bıçaklı kavgası

Karne günü kan aktı! Mardin'de kız öğrencilerin bıçaklı kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karne günü kan aktı! Mardin'de kız öğrencilerin bıçaklı kavgası

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karnelerini almak için okula giden kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 ÖĞRENCİ YARALI

Olayda bir kız ve bir de erkek öğrenci yaralandı.

Okuldakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Aksaray'da kaçak '10 numara yağ' operasyonuAksaray'da kaçak '10 numara yağ' operasyonu
Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralıMaden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin karne günü bıçaklı kavga

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Adıyaman'daki 400 yıllık anıt ağaç ile ilgili karar verildi!

400 yıllık anıt ağaçla ilgili tartışma yaratan karar!

Bursa’da feci kaza! O anlar güvenlik kamerasında

Bursa’da feci kaza! O anlar güvenlik kamerasında

HES Baraj Gölü de beyaz örtüyle kaplandı!

Termometre eksi 21 dereceyi gösterdi! Bir kent donuyor

Mustafa Denizli'nin yargılandığı 'sahtecilik' davasında karar

Mustafa Denizli'nin yargılandığı davada karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.