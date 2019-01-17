Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Geçmişte sadece tembel ya da haylaz olarak tanımlanan birçok çocukta aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu, “geri zekâlı” diye tanımlanan çocuklarda ise özgül öğrenme güçlüğü olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle okul başarısı düşük çocuklarda mutlaka gerekli değerlendirmelerinin yapılması ve bu değerlendirmelerden sonra uygun tedavilerin uygulanması gerekmektedir. Odasında saatlerce ders çalışmak için zaman harcayan, hatta bu konuda çok istekli olan bir çocuğun tekrarlayan başarısızlıkları, çocukta uzun dönemli özgüven yıkımına neden olacaktır. Bu özgüven yıkımı sonrasında belki de hayatı boyunca her alanda korku dolu ve güvensiz davranacaktır.

İşte bu durumda özellikle kendi çocukluğunuzu hatırlayın. Dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri ya da belirli becerilerin birçoğu genetik geçişlidir. Çocuğunuzu direk suçlamak yerine önce kendimize dönüp geçmişi hatırlamamız gerekir.

KARNE İYİ GELDİYSE HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK... YA KÖTÜ GELDİYSE?

HUZURLU BİR EV ORTAMI ŞART!

Çocuğumuz için yeterli güven ve huzur ortamını sağlayamadığımız zaman çocuklarımızdan ders konusunda yeterli performans alamayız. Huzursuz bir ev ortamında büyüyen çocuklardan iyi bir performans beklemek sadece hayalcilik olur.

Bu nedenle karneler geldiği zaman öncelikle kendimizi sorgulayıp çocuklarımızın ihtiyacı dahilinde gerekenleri yapmalıyız. Sağlıklı bir toplum için her yönden sağlıklı, özgüvenli bireyler geliştirmek ana-babalık görevimizdir. Çocukların içindeki cevherleri ortaya koymaları için onlara fırsat yaratmalı, gerekirse profesyonel destek alınmalıdır.





