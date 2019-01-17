HABER

Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatili geldi ve herkes heyecanla karnelerin gelmesini bekliyor. Çocuklarımızı büyütürken şüphesiz her ebeveyn gibi çocuklarımızın hayatta başarılı olmalarını hayal ederiz. Bunun da okul başarısından geçtiğini düşünürüz. Oysa gerçekte amaç, çocukların kendine yetecek noktaya gelmeleri, kimseye ihtiyacı olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri ve en önemlisi mutlu birer birey olmalarıdır.

Karne başarısızlıklarının nedenleri iyi irdelenmeli

Okul başarısızlığının altında yatan nedenlerin iyi incelenmesi gerektiğini belirten Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Kolsal, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

KARNE İYİ GELDİYSE HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK... YA KÖTÜ GELDİYSE?

İşte bu durumda özellikle kendi çocukluğunuzu hatırlayın. Dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri ya da belirli becerilerin birçoğu genetik geçişlidir. Çocuğunuzu direk suçlamak yerine önce kendimize dönüp geçmişi hatırlamamız gerekir.

Geçmişte sadece tembel ya da haylaz olarak tanımlanan birçok çocukta aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu, “geri zekâlı” diye tanımlanan çocuklarda ise özgül öğrenme güçlüğü olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle okul başarısı düşük çocuklarda mutlaka gerekli değerlendirmelerinin yapılması ve bu değerlendirmelerden sonra uygun tedavilerin uygulanması gerekmektedir. Odasında saatlerce ders çalışmak için zaman harcayan, hatta bu konuda çok istekli olan bir çocuğun tekrarlayan başarısızlıkları, çocukta uzun dönemli özgüven yıkımına neden olacaktır. Bu özgüven yıkımı sonrasında belki de hayatı boyunca her alanda korku dolu ve güvensiz davranacaktır.

HUZURLU BİR EV ORTAMI ŞART!

Çocuğumuz için yeterli güven ve huzur ortamını sağlayamadığımız zaman çocuklarımızdan ders konusunda yeterli performans alamayız. Huzursuz bir ev ortamında büyüyen çocuklardan iyi bir performans beklemek sadece hayalcilik olur.

Bu nedenle karneler geldiği zaman öncelikle kendimizi sorgulayıp çocuklarımızın ihtiyacı dahilinde gerekenleri yapmalıyız. Sağlıklı bir toplum için her yönden sağlıklı, özgüvenli bireyler geliştirmek ana-babalık görevimizdir. Çocukların içindeki cevherleri ortaya koymaları için onlara fırsat yaratmalı, gerekirse profesyonel destek alınmalıdır.

ebru_kolsal

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Çocuklardaki karın ağrısına dikkat!Çocuklardaki karın ağrısına dikkat!
'Paketli gıdalar anlık mutluluk sağlıyor''Paketli gıdalar anlık mutluluk sağlıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karne Okul Çocuk öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda ve bebeklerde karın ağrısı neden olur? Çocuklarda karın ağrısını önlemenin yolları nelerdir?

Çocuklardaki karın ağrısına dikkat!

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

MS nedir, nasıl tedavi edilir? Ms ataklarını önlemenin yolları nelerdir?

Dikkat! Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor!

Kulak çınlaması neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Kulak çınlamasında maskeleme tedavisi nasıl yapılır?

Nikotin ve kafein kulakta çınlamayı artırıyor!

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, ne kadar gerçek?

'Gribe iyi geliyor' diye bilinenler, gerçekten faydalı mı?

Minimal invaziv aort kapak cerrahisi hakkında merak edilenler

Minimal invaziv aort kapak cerrahisi hakkında merak edilenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.