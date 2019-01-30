"Karne, dikkat eksikliği hiperaktiviteyi fark etme adına bir fırsat"

Uzman Klinik Psikolog Gökçen As Yurtsever, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukları fark etme adına sene sonunda verilen karnelerin zaman zaman önemli bir yer teşkil etiğini söyledi.

Kulaktan kulağa yayılan popüler psikolojik problemlerin arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ilk sıralarda yer alır. Medicine Hospital Uzman Klinik Psikolog Gökçen As Yurtsever, hiperaktivite bozukluğu hastalığı hakkında açıklama yaptı. Psikolog Yurtsever, "Çocukların derslerinde biraz dalıp aklı başka yerlerde gibi görünüyorsa, ev ortamında yada okulda hareketliliği varsa ya da öğretmenin fark ettiği başka durumlar varsa aileler kliniklere başvururlar. Sanılanın aksine, DEHB uzun bir tanılama süreci olan, iyi bir bilgi toplanmasının ardından tedaviye başlanan bir süreçtir. Tanı aldıktan sonra da ailelerin çocuklarının doğru tanı alıp almadığı ile ilgili, tedavi ya da çocuğun geleceği ile ilgili önemli kaygılar başlar" dedi.

"Bu belirtiler herkeste zaman zaman görülebilir"

DEHB, Amerikan Psikiyati Birliği’nin tanımlamasında göre, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren bir psikolojik rahatsızlık olduğunu belirten Psikolog Yurtsever, "Bu belirtiler herkeste zaman zaman görülebilir fakat bu tanıya sahip kişilerde günlük hayatlarını ciddi etkileyecek boyutta, şiddetli ve sıkça görülür. Aile hayatından, kişinin kendine olan saygısına, arkadaşlık ilişkilerine kadar birçok alanda zorluk yaşarlar. Fakat güzel haber DEHB konusunda tanılama süreçleri için geliştirilmiş ölçekler ve araştırmalar çok fazla vardır. Uzman, okul ve aile iş birliği içerisinde yönetilebilecek bir süreçtir. DEHB’li çocukları fark etme adına sene sonunda verilen karnelerin zaman zaman önemli bir yer teşkil eder" diye konuştu.