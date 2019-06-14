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'Karne hediyesi olarak hayvan satın almayın, sahiplenin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, kedi ve köpeklerin karne hediyesi olarak, parayla satın alınmasına karşı olduklarını belirtti.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, kedi ve köpeklerin karne hediyesi olarak, parayla satın alınmasına karşı olduklarını belirtti. Cebeci, "Çünkü siz ne kadar çok satın alırsanız, merdiven altında üretim daha fazla çoğalır. Satın almayın, buyurun gelin derneklerin can evleri var, belediyelerin barınakları var. Buradan sahiplenebilirsiniz" dedi. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, okulların tatile girdiği bugün, ailelere çocuklarına hayvan sahiplenmeleri çağrısında bulundu. Kedi ve köpeklerin karne hediyesi olarak, parayla satın alınmasına karşı olduklarını belirten Cebeci, "Çünkü siz ne kadar çok satın alırsanız, merdiven altında üretim daha fazla çoğalır. Eğer siz talep etmezseniz onlar da üretmez ve bu hayvanlarda ziyan olmaz. Bu canlar çocuklara karne hediyesi olarak 2-3 aylıkken parayla satın alınıyor, biraz büyüyünce 'tüy döküyor, eve zarar veriyor' diye sokaklara atılıyor. Eğer gerçekten bir hayvan sahibi olmak istiyorsanız, satın almayın, buyurun gelin derneklerin can evleri var, belediyelerin barınakları var. Buradan sahiplenebilirsiniz. En azından bir canın hayatını kurtarmış olurunuz. İllaki çocuğunuza karne hediyesi satın alacaksanız da oyuncak alın. Bir canlıyı lütfen ziyan etmeyin. Onun günahına girmeyin" dedi. 'ÇOCUKLARINIZI CAN EVİNE GETİREBİLİRSİNİZ' Hayvan sahiplenemeyen ailelerin, çocuklarını hayvan sevgisi aşılamak için istedikleri zaman derneğin can evine getirebileceklerini ifade eden Cebeci, "Buradaki köpeklerimizle ilgilenirsek onlarda sevgiyi tatmış olur. Biz burada besleme, temizleme ve ilaçlama yaparken bu yavruları çok az sevebiliyoruz. Biz tüm anne ve babaların, çocuklarını buraya getirmesini rica ediyoruz. Gelirken de bize bayat ekmek, artan yemek ve eski battaniyelerinizi getirebilir, o canlara bir nebze olsun yardımcı olabilirsiniz" diye konuştu. 2 YAVRU KÖPEĞİ SAHİPLENDİ Bu yıl ortaokul 7'inci sınıfa geçen ve ailesiyle birlikte derneğin can evine gelen Suğra Çiçek de, 2 yavru köpeği sahiplendi. Suğra Çiçek, bahçeli evleri olduğunu ve köpeklere burada bakacaklarını belirterek, mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencileri de derneğin can evini ziyaret etti. Özel öğrenciler, hayvanları severek, beslenmelerine yardımcı oldu.

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