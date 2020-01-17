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  4. Karne sevinci yaşayan SMA hastası öğrenicinin hayali doktor olmak

Karne sevinci yaşayan SMA hastası öğrenicinin hayali doktor olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Denizli'de 12 yaşındaki yatalak öğrenci Hasan Mehmet'in annesi Gülhan Kayhan: - "Oğlum yatalak olmasından, çok canı yandığından, çok acı çektiğinden doktor olup böyle çocukları tedavi etmek istiyor"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yatağa bağımlı sinir-kas hastası 12 yaşındaki öğrenci, karne sevincini öğretmenleriyle kendi evinde yaşadı.

Babası Halil Kayhan'ı 4 yıl önce kalp krizinden kaybeden "Spinal muskuler atrofi (SMA)" hastası Hasan Mehmet Kayhan (12), annesi Gülhan Kayhan'ın çabaları ve evine gelen öğretmenleri sayesinde eğitim hayatını sürdürüyor.

20119-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemini tamamlayarak karnesini evine gelen öğretmeninin elinden alan Karahasanlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hasan Mehmet, kendisi gibi hasta çocukları tedavi etmek için bir an önce iyileşip doktor olmayı hayal ediyor.

- "Karnemi alınca çok sevindim, notlarım iyi"

Hasan Mehmet, karnesini aldığı için çok sevinçli olduğunu belirterek, "İyi olmak istiyorum. Okula gidemediğim için öğretmenlerin evimize gelerek bana ders verdiler. Okulu bitirince doktor olmak istiyorum, doktorluğu seviyorum o yüzden ben de doktor olmak istiyorum." dedi.

Anne Gülhan Kayhan da oğlunun akranları gibi okula gidemese de öğretmenlerin eve geldiğini anlatarak, "Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Onlardan çok memnunuz. Oğlumla gurur duyuyorum, notlarından dolayı, başarısından dolayı. Ama bizim tek isteğimiz, bir an önce ilacımıza kavuşmak, başka bir isteğimiz yok. Sadece çocuğumun iyi olmasını istiyorum. Oğlumun okulda olması bizim için daha iyi olurdu. Akranları ile koşuşturup karne getirmesi bizi daha mutlu ederdi. Buna da şükür. Karnesini evde alması da bizi sevindirdi." diye konuştu.

-"Parasını yatıramadığımız için maalesef ilacını alamıyoruz"

Oğlunun 6 aylıkken hastalığa yakalandığını aktaran anne Kayhan, "O zamandan beri mücadele ediyoruz. SMA tip-2 hastası. Bizim ilacımız 750 bin dolar karşılığında verilecek. Yurt dışından, İskoçya'dan gelecek. Kendi imkanımızla alamıyoruz. Bunun için yardım istiyoruz. Parasını yatıramadığımız için maalesef ilacını alamıyoruz. Oğlum, yatalak olmasından, çok canı yandığından, çok acı çektiğinden doktor olup böyle çocukları tedavi ettirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Akın Sevimli ise haftada iki gün özel eğitim öğretmeni Ayten Çiftçi ile ders verdikleri Hasan Mehmet'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Yatalak olmasına rağmen okuma yazmayı öğrendi. Azimli bir yapıya sahip. İnşallah biz bunu ayağa kalkarak, iyileşerek okul ortamında da görmek istiyoruz." diye konuştu.

Öğretmen Akın Sevimli, ders notları "çok iyi" olan öğrencisini tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
hasta öğrenci SMA yatalak

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