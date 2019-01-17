Karnede ödül ve cezanın ölçüsü ne olmalıdır?

Ebeveynlerin tutum ve davranışları, karnedeki notlar hakkında iletişim tarzı, karneyi nasıl değerlendirdiği aslında çocuğun karnesini kendisinin nasıl değerlendirmesi gerektiğini belirler. Onay arayıcılık, kişinin yetişkinlik yaşamında çoğu zaman uyumsuz bir başa çıkma modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özgüven veya kaygı ile ilişkili sorunların genellikle onay arayıcılık ile ilgili düşünce içeriğinden oluşması terapilerde sıklıkla karşılaştığımız sorunlardandır.

Çocuğa ceza verilmesi, ebeveynlerin onayını kaybetmenin korkunç bir şey olduğunu, dolayısıyla sosyal yaşamdan gelen herhangi bir durumla ilgili olumsuz geri bildirimlerin korkunç bir şey olduğunu içselleştirmesine neden olur. Sürekli onay almaya ihtiyaç duyan bir çocuk kendi fikir ve tercihlerini oluşturamaz. Aynı zamanda karne notu ve ders notlarının yüksek olması nedeniyle abartılı ödüllerde aynı etkiyi yapar.

KARNE ÇOCUKLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Çocuğun karne notunun ebeveynlerle birlikte bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Esma Uygun, anne-babalara şu tavsiyelerde bulundu:

Karnenin amacı, çocuğun yıl boyunca sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin ve yüksek performas gösterdiği derslerin ne olduğunu değerlendirmemize yarar.Karne başlı başına bir ödül-ceza sistemidir. Bu nedenle karne, geliştirilmesi gereken dersler için çözüm üretmek ve planlama yapmak için önemli bir fırsattır. Düşük notları olan bir karne ile karşılaşıldığında, ebeveynlerin çocukla birlikte karneyi değerlendirmesi gerekir.