Karneler Başkan amcadan

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okulları ziyaret ederek karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencileri tebrik eden Turgay Erdem, tatilde bol bol kitap okuyup spor yapmalarını istedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda bütün Türkiye’de olduğu gibi Nilüfer’deki okullarda da karne heyecanı yaşandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Turgay Erdem’e, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu’na giden Başkan Turgay Erdem, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini veren Başkan Turgay Erdem, hepsini tek tek kutlayarak, tatilde bol bol dinlenmelerini istedi. Öğrencilere tatilde kitap okuyup, spor yapmaları yönünde de tavsiyelerde bulunan Başkan Erdem, öğretmen ve aileleri de kutladı.

Başkan Turgay Erdem, Özel Era Okulları’nı da ziyaret ederek miniklerin karne coşkusuna ortak oldu. Erdem, ziyaretleri sırasında öğrencilere karne hediyesi de verdi.



