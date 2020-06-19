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Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı! e-okul karne sorgulama işlemleri nasıl yapılır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 01:30 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Peki , e-okul karne sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte E Okul karne sorgulama işlemleri...

Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı! e-okul karne sorgulama işlemleri nasıl yapılır

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda görüntüleyecek. İşte, e-okul girişi ile karne notu görüntüleme ve e-okul ortalama sonucu sorgulama ekranı.

E-OKUL SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

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