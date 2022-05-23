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KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

23.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman kapanacağı öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Yaza girilmesi ile birlikte okullar yaz tatiline ne zaman girecek, karneler ne zaman dağıtılacak soruları hız kazanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. İşte o tarihler!

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. 6 Eylül tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 21 Ocak tarihinde yarıyıl tatiline girdi. 7 Şubat tarihinde yeniden ders başı yapan öğrenciler Nisan ayı içerisinde ikinci ara tatili yaptı. Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala öğrenciler yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtını arıyor. Milyonlarca öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline çıkmak için gün saymaya başladı. Öğrenciler, son derslerin işlenip son sınavlarına doğru gidiyor. Bu süreçte de okulların kapanma tarihi araştırılmaya başlandı. İşte 2022 okulların kapanma tarihine dair detaylar!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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