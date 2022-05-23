KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. 6 Eylül tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 21 Ocak tarihinde yarıyıl tatiline girdi. 7 Şubat tarihinde yeniden ders başı yapan öğrenciler Nisan ayı içerisinde ikinci ara tatili yaptı. Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala öğrenciler yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtını arıyor. Milyonlarca öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline çıkmak için gün saymaya başladı. Öğrenciler, son derslerin işlenip son sınavlarına doğru gidiyor. Bu süreçte de okulların kapanma tarihi araştırılmaya başlandı. İşte 2022 okulların kapanma tarihine dair detaylar!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.





