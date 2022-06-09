Karneler ne zaman basılacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Karnelerin ne zaman basılacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Böylelikle öğrenciler, öğretmenlerinin kanaat notlarına ilişkin yapacakları değerlendirmeleri de sorgulayabilecek. Peki Karneler ne zaman basılacak? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?

Karneler ne zaman basılır sorusu çok sayoda öğrencinin gündeminde olan konulardan biri.

Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlanıyor ve ardından sistem kapatılıyor.

Karne Basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

2022 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

