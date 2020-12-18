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Karneler ne zaman, nasıl verilecek? Karne notları nasıl verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

18.12.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Karneler ne zaman, nasıl verilecek? Karne notları nasıl verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların durumuyla alakalı pek çok konu merak ediliyor. Bu nedenle son günlerde karne verilecek mi sorusunun yanıtını araştırılıyordu. Bakanı Selçuk, yaptığı son açıklamasında karne verileceğini duyurmuştu. Şimdi, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanı sıra karneler nasıl verilecek sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir açıklama yapıldı. Peki, karne notları nasıl verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

Çok sayıda öğrencinin ve velinin uzun süredir merak ettiği öğrencilere karne verilecek mi sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde cevap bulmuştu. Şimdi ise öğrenci ve veliler, öğrencilere karne nasıl verilecek sorusunun cevabını araştırıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimi ile alakalı bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, karne notları nasıl belirlenecek? İşte tüm merak edilenler...

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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre karne dağıtımları 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak olan karne dağıtımları, eğitim kurum yönetimleri tarafından, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Yapılan çok açıklamaya ve gerçekleştirilen düzenlemelere göre ilkokullarda sınav yapılmayacak. Karne notları ise ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınavı notu bulunmayan şubelerin sınavları da okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yalnızca ortaöğretim öğrencileri; kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin de okul yönetimine başvurması durumunda, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınava katılabilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de ilave edilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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