Karneler ne zaman, nasıl verilecek? Karne notları nasıl verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

Çok sayıda öğrencinin ve velinin uzun süredir merak ettiği öğrencilere karne verilecek mi sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde cevap bulmuştu. Şimdi ise öğrenci ve veliler, öğrencilere karne nasıl verilecek sorusunun cevabını araştırıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimi ile alakalı bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, karne notları nasıl belirlenecek? İşte tüm merak edilenler...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre karne dağıtımları 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak olan karne dağıtımları, eğitim kurum yönetimleri tarafından, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Yapılan çok açıklamaya ve gerçekleştirilen düzenlemelere göre ilkokullarda sınav yapılmayacak. Karne notları ise ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınavı notu bulunmayan şubelerin sınavları da okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.