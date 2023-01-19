Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2023 1. dönem karneleri ne zaman alınacak? İlk dönem sona eriyor

Karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği araştırılıyor. Öğrenciler heyecanla birinci dönem karnelerini beklemeye başladılar. Bu yıl eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminde 23 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. İşte karnelerin alınacağı gün hakkında detaylar

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 20 Ocak Cuma günü verilecek. Karneler okul yönetiminin belirlediği saatlerde öğrencilere veriliyor. Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında veriliyor. Okula öğlenci olarak gidenler ise saat 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Okullarda 2. dönem ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

