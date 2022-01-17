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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yüz yüze mi verilecek? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

17.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler karne tarihini merak etmeye başladı. Sözlü ve yazılı sınavlar sonrası tatilde dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yüz yüze mi verilecek? 2022 yarıyıl tatili ne zaman? İşte merak edilenler...

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yüz yüze mi verilecek? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

2022 yılında yarıyıl tatili öncesi, öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tatil takvimini sorguluyor. 2021 Eylül ayında başlayan ilk dönemin kapanmasında son haftaya girildi. Peki karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma gününde sona erecek. Yani 4 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. Karneler de yine 21 Ocak Cuma günü yüz yüze ve elden verilecek. Karne günü öncesi e-Okul sisteminden notları öğrenmek mümkün olacak.

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak.

2022 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin takip ettiği ikinci dönemdeki ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de gerçekleşecek. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma gününde sona erecek.

Omicron varyantında vakaların artışı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirtmiş ve "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne
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